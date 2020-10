STRAATVRAAG: 30 km per uur? ‘Dat is echt veel te traag!’

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft eerder deze week een voorstel van GroenLinks en SGP aangenomen dat ervoor zorgt dat de standaard snelheid in de bebouwde kom 30 kilometer per uur wordt. Nu is dat nog 50 kilometer per uur, met uitzonderingen voor ‘gevaarlijke straten’ waar 30 dan de maximum snelheid is.

Gemeenten mogen zelf bepalen of er op sommige doorgaande wegen bijvoorbeeld wel harder kan worden gereden.

Wat vinden de inwoners van Den Haag van deze verandering?