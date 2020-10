Strandhuisjes Kijkduin verdelen Haagse politiek; ‘Super jammer dat we niet mogen uitbreiden’

De gemeente heeft momenteel de handen vol aan de strandhuisjes op Kijkduin. De veertig huisjes zouden nu vijf jaar na lancering uitgebreid worden naar tachtig, maar nadat de huisjes op verzet stuitten heeft wethouder Bredemeijer aangekondigd dat hij het voorlopig toch bij veertig wil houden. Dat zorgt voor teleurstelling bij de exploitanten.

‘Wij hebben een mooie evaluatie gekregen’, zegt exploitant John Roos van Kijkduin Strandhuisjes. ‘Maar toch blijkt dat we nu niet mogen uitbreiden. Dat vind ik super jammer, maar ik luister ook naar de mensen die er verstand van hebben en door wat voor reden dan ook tegen de huisjes zijn. Ik heb me erbij neergelegd dat het nu bij veertig huisjes blijft.’

John kan rekenen op steun van onder meer het CDA. ‘Gezinnen komen hier in de zomer genieten van dit mooie strand’ zegt Kavish Partiman namens het CDA. ‘En tegelijk kunnen ze ook genieten van wat de stad zelf allemaal te bieden heeft. Wat dat betreft is Den Haag vrij uniek dat het een stad én strand te bieden heeft, en deze huisjes bieden die combinatie aan. Dat zou aangemoedigd moeten worden.’

Partij voor de Dieren is minder te spreken over de huisjes, en zou het liefst zien dat ze verdwijnen. ‘Omdat ze een gevaar vormen voor het mileu’, zegt Robin Smit namens zijn partij. ‘Ten eerste verstoren de huisjes de wind en daarmee de vorming van de duinen, maar ook de dieren die in de duinen broeden worden erdoor gehinderd. Wij willen graag dat er in deze tussentijdse evaluatie ook wordt gekeken naar de belangen van de natuur en in ons opzicht gebeurt dat niet.’