Ghosthunter Joost weet het zeker: het spookt in de Gevangenpoort

Het is Halloween, de dag van de griezelverhalen, spookhuizen en de doden. Den Haag kent zijn eigen spookhuis: museum de Gevangenpoort. Dat museum zit volgens ghosthunter Joost vol negatieve entiteiten. ‘Johan de Witt ligt gewoon te slapen in zijn bedje, hoor.’

Joost – die niet met zijn achternaam op de website wil – begon in 1996 met spookjagen. Sinds die tijd is hij naar ongeveer 550 spookhuizen en behekste plekken geweest, in Nederland, België en Frankrijk. ‘Mediums zeggen dat ik een camera op mijn hoofd heb’, vertelt hij aan Den Haag FM.

Door de AVRO werd Joost in 2006 uitgenodigd om in een kinderprogramma antwoord te geven op vragen van kinderen. Dit programma werd opgenomen in De Gevangenpoort, waar Joost direct een bepaalde spanning voelde. ‘Medewerkers vertelde mij dat de gevangenisdeur dicht wordt gedaan met tiewraps, maar de volgende ochtend gewoon weer openstaat, met de tiewraps gebroken op de grond’, aldus Joost. Toen wist ‘ie: hier wil ik een nacht doorbrengen.

Een foto die Joost in de Gevangenpoort maakten.

Een paar dagen later betrad Joost tijdens schemering de binnenplaats van het museum, waar hij weer een spanning voelde. ‘Het werd donkerder en donkerder. Toen barstte er ineens een lamp op de binnenplaats. Ik dacht gelijk: “dit is een kwaaie”.’

Langzaam liep Joost het gebouw door. Bij de zwaarden, die tentoongesteld staan in de martelkamer, voelde hij bij één specifiek zwaard een aantrekkingskracht. ‘Daar kwam vocht vanaf. Ik denk dat daar ooit iemand mee is doodgeslagen.’

Volgens de ghosthunter zijn sommige medewerkers het met hem eens over dat het spookt in de Gevangenpoort. ‘Johan de Witt, die ligt daar nog steeds in zijn bedje te slapen! Soms moeten ze ’s ochtends het bed opmaken’, vertelt Joost. Museum de Gevangenpoort was niet bereikbaar voor commentaar over de spookverhalen.

Doe-het-zelf-spookjagen

Joost is niet meer bang voor spoken. Door dertig jaar nachtenlang in en rond krakemikkige huizen struinen, op zoek naar geesten, heeft hij een stalen zenuwen opgebouwd. ‘Ze krijgen mij niet meer gek!’



Als je wil weten of het in jouw huis spookt, vertelt Joost drie manieren waarop je dat kan merken. ‘Als je een zwaar gevoel hebt op je hoofd, weinig energie en als er veel tegenzit in je leven’, vertelt Joost. Maar nooit zelf proberen een geest te verdrijven, benadrukt the ghosthunter, daar moet je professionals voor inschakelen.