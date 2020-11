ADO Den Haag met ruime cijfers onderuit bij PSV

ADO Den Haag heeft geen punten overgehouden aan het duel met PSV. Op bezoek bij de door corona gehavende ploeg van Roger Schmidt werd ruim en kansloos met 4-0 verloren.

Opvallendste moment was een onterechte strafschop die de thuisploeg al na een kwartier kreeg, toen Eran Zahavi naar de grond ging in het zestienmetergebied, schrijft mediapartner Omroep West.

We gaan rusten met een 1-0 achterstand door een zéér bitter penaltymoment 😤#psvADO (1-0) pic.twitter.com/5wvR32CJLQ — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) November 1, 2020

Vrijwel niemand zag een overtreding in de sliding van Milan van Ewijk op Zahavi, behalve scheidsrechter Jochem Kamphuis. Van Ewijk speelde de bal en raakte de speler van PSV niet. Ook de VAR kon de arbiter niet op andere gedachten brengen. Nadat Kamphuis de overtreding bekeken had op het scherm, bleef hij bij zijn beslissing. Zahavi pakte het cadeautje uit en zette PSV vroeg op voorsprong: 1-0.

Donyell Malen kreeg vlak voor rust nog een grote kans op de 2-0, maar schoot over. Daarvoor haalde ADO-verdediger Shaquille Pinas de bal van de doellijn, toen er in een scrimmage viermaal op doel geschoten werd.

Na rust werd het duel vrij snel beslist door PSV. ADO was machteloos. Invaller Noni Madueke schoot na zes minuten spelen de bal vanaf het randje van het zestienmetergebied hard achter bekerheld Luuk Koopmans. Net als in het eerste bedrijf stichtte ADO in de tweede helft vrijwel geen gevaar. In de slotfase bepaalden Ryan Thomas en Madueke de eindstand op 4-0.

Doordeweekse wedstrijden

Beide ploegen hadden een doordeweekse wedstrijd in de benen. ADO kwam in actie voor de beker. De Haagse ploeg schakelde na 120 minuten en strafschoppen Sparta Rotterdam uit. PSV speelde een Europa League-duel. De thuisploeg verzocht de KNVB meermaals het duel te verzetten vanwege de vele coronabesmettingen binnen de selectie. De voetbalbond gaf daar geen gehoor aan.

Scoreverloop PSV – ADO Den Haag: 4-0 (1-0)

1-0 Zahavi (strafschop)

2-0 Madueke

3-0 Thomas

4-0 Madueke

Opstelling PSV: Mvogo, Thomas (86. Luis Felipe), Teze, Boscagli, Mauro Júnior (74. Ledezma), Götze (88. Saibari), Sangaré, Fein, Ihattaren (46. Max), Zahavi, Malen (46. Madueke)

Opstelling ADO: Koopmans; Ratiu (45. Pascu), Van Ewijk, Del Fabro, Pinas, Faye (77. Ould-Chikh); Bourard (60. Arweiler), Rigo, Goossens (77. Elmkies); Philipp, Kramer (60. Karelis)

Gele kaarten: Teze (PSV), Karelis (ADO)

Rode kaarten: –

Scheidsrechter: Kamphuis

Foto: Laurens Lindhout/ADO Den Haag