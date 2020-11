Ariana Grande en Typhoon in De Online Nieuwe Van Nierop

Het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop van Den Haag FM is deze periode enkel online te horen, met deze week onder meer verse muziek van Ariana Grande en Typhoon (foto).

Het lang verwachte nieuwe album van Typhoon is dit weekend verschenen, in de online show komen twee songs van ‘Lichthuis’ voorbij, waaronder een duet met gospel-zangeres Michelle David. In de pophoek hoor je een love-album van Sam Smith en een slaapkamer-plaat van Ariana Grande. Verder verse songs van Dua Lipa, Ane Brun, Eels, Elvis Costello, De La Soul, Crowded House en Busta Rhymes met Kendrick Lamar. Daarnaast komt er een Billie Eilish-cover voorbij door twee andere Billy’s; Bill Callahan & Bonnie Prince Billy.

De meeste avond- en weekendprogramma’s van Den Haag FM liggen op dit moment stil vanwege corona-maatregelen. Er komt altijd nieuwe muziek uit en programmamaker Ricco van Nierop stelt daarom een online show samen met de beste nieuwe releases van deze week, die je via onderstaande link kunt beluisteren.