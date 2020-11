Al 10.000 euro opgehaald bij crowdfundingsactie voor Paard-beveiliger

De crowdfundingsactie voor beveiliger Rachid die afgelopen week door het Paard is gestart loopt erg goed. Zondag is de grens van 10.000 euro gepasseerd. “Er is overweldigend op gereageerd, er zijn heel veel mensen die het hebben gedeeld. Er zijn grote bedragen gedoneerd, maar ook alle kleine bedragen, daar zijn we gewoon blij mee”, zegt Elsa Blaauboer van Paard tegen Den Haag FM.

In 2017 kreeg Rachid kanker, maar herstelde. Nu is de ziekte echter terug met een in Nederland lastig te behandelen tumor. Voor een behandeling reisde hij naar Turkije en België, maar kwam uiteindelijk in Duitsland terecht voor een speciaal medisch traject. De kosten van deze behandeling zijn gedekt, maar de kosten voor levensonderhoud voor Rachid, zijn vrouw en vier kleine kinderen drukten zwaar op het gezin. Rachid is ondernemer en door de coronatijd is er geen werk en zijn er ook geen inkomsten. “Zodoende hebben we besloten om voor hem een crowdfunding te starten om hem te helpen”, aldus Blaauboer.

Veel bezoekers van het Paard kennen Rachid wel als de gastvrije, vriendelijke en rechtvaardige beveiliger aan de deur. “Hij heeft zo’n ontzettend goed hart, in alles is hij zo oprecht en gaat hij ook echt voor mensen door het vuur. Hij is voor ons ook meer geworden dan alleen een collega, hij is een vriend”, stelt Blaauboer.

Op dit moment ondergaat Rachid een doelgerichte behandeling waardoor hij flink verzwakt is. De behandeling slaat wel aan, waardoor de tumor nu al zo’n 20% geslonken is. De komende tijd moet hij weer aansterken en op krachten komen voor het vervolg van zijn behandeling half november. Volgens Blaauboer vindt Rachid het hartverwarmend hoe iedereen betrokken is, zijn eigen achterban, het Paard, maar ook alle bezoekers, dat vindt hij heel mooi.

Los van het streefbedrag (12.000 euro), blijft de crowdfunding zo’n twee weken actief, zo heeft het Paard besloten. Donaties om Rachid te steunen in zijn strijd tegen kanker kunnen via deze actiepagina worden gedaan.