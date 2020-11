KNVB: verzoek PSV tot uitstel wedstrijd tegen ADO voldoet niet aan criteria

Het verzoek van PSV om de thuiswedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag uit te stellen, voldoet volgens competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB niet aan de criteria. De voetbalbond wees het verzoek van de Eindhovenaren daarom af. “Een club moet daarvoor minder dan twaalf veldspelers en een doelman beschikbaar hebben. Dat hebben we met alle clubs afgesproken”, zegt Bluyssen.

De Eindhovenaren hebben na de positieve tests van Jorrit Hendrix en Vincent Müller nu negen coronabesmettingen binnen de selectie en beschikken nog maar net over genoeg spelers om de wedstrijd te spelen. Vorige week had PSV tegen Vitesse drie veldspelers en twee keepers op de bank zitten.

PSV wilde de wedstrijd tegen ADO (aftrap 16.45 uur) ook laten uitstellen, omdat het donderdag al weer in de Europa League moet aantreden tegen PAOK in Griekenland. De club vraagt zich af waarom de KNVB geen voorrang geeft aan de Europese belangen. “Begin oktober werden de speeldata en aanvangstijden van drie eredivisiewedstrijden van PSV al gewijzigd met het oog op de Europese verplichtingen”, zegt Bluyssen. “PSV vraagt nu vanwege andere omstandigheden, namelijk de coronabesmettingen, om de wedstrijd tegen ADO volledig uit de speelronde van dit weekeinde te halen.”

Zoiets deed de KNVB twee keer eerder in aanloop naar een Europees duel, bij Ajax – PEC Zwolle in maart 2019 en FC Utrecht – AZ in september van dit jaar. Bluyssen: “Dat waren twee ‘do or die-wedstrijden’. Ajax en AZ konden zich plaatsen voor de volgende ronde of worden uitgeschakeld. Dat geldt deze week niet voor PSV in Griekenland.”