Marcel Verreck: “Uitdrukking ‘Klappen voor de zorg’ heeft nieuwe betekenis gekregen”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het The Masked Singer, het verlagen van de snelheid naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom en het bezoek van koning Willem-Alexander aan het HMC Westeinde.

“Ik probeer onze koning niet élke week te behandelen, maar dat is vrij onmogelijk. Nu wilde hij zijn reputatie opkrikken door een bezoek aan aan het Westeinde-ziekenhuis. Hij sprak met, ik citeer het bericht op de site van Den Haag FM, ‘artsen, verpleegkundigen en laboranten op de Covid- en radiologie-afdelingen van het HMC’.”

“Lief bedoeld, maar dit is het Westeinde, waar het nu alle hens aan dek is en ze misschien wel iets beters te doen hebben. Dan had WA misschien toch maar beter in Griekenland of alvast met zijn lange latten in Lech kunnen zitten. Of in Zit kennen leggen. Kan hij straks weer vol schaamte terugkeren.”

“Maar hij wilde natuurlijk, zoals het een vorst betaamt, zijn zorgende onderdanen steunen en beschermen, want die worden nu regelmatig bedreigd door boze familieleden van overgeplaatste patiënten. Ja, in deze tweede golf heeft de uitdrukking ‘Klappen voor de zorg’ een heel nieuwe betekenis gekregen”, aldus de columnist.