Coronavirus: 276 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 276 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt. In het afgelopen etmaal zijn er twaalf nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, er zijn geen nieuw gemelde overlijdens in Den Haag.

Landelijk gezien zijn er in de afgelopen 24 uur 8306 nieuw gemelde positieve tests bijgekomen. Zowel in Den Haag als landelijk is een daling te zien in het aantal meldingen. Op zaterdag ging het landelijk gezien om 9819 meldingen en vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn er bijna 67.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ruim 368.000 Nederlanders positief getest.