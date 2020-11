Coronavirus: ‘Ik moest de hele dag hoesten en proesten’

‘De hele dag hoesten en proesten’, zegt mevrouw Franzen. De 87-jarige vrouw woont in woonzorgcentrum Houthaghe in Den Haag en is net hersteld van het coronavirus. ‘Ik heb veel gelezen en gebreid. Voorderest niks. Het was vervelend, want je voelt je beperkt want je mag dit niet en dat niet. Je moet op je kamer blijven, maar voor de rest ging het goed.’

‘De kinderen en kleinkinderen kwamen er niet in. Ze kwamen wel praten aan de deur en dan gingen ze weer. Je hebt toch angst. Ik wil nog een poosje hier blijven. Ik kan nou weer doen wat ik wil. Ik ben nog wel moe. Ik ga niet naar buiten toe, ik blijf binnen. Dan krijg ik het in ieder geval niet van buiten.’

In West Wordt Wakker sprak Radio West ook met een verpleegkundige en een andere bewoonster.