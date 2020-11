Gedeeltelijk fietsverbod in binnenstad van kracht

Vanaf maandag 2 november is er een gedeeltelijk fietsverbod van kracht in de Haagse binnenstad. Wanneer de winkels open zijn, is het voor fietsers verboden om door de winkelstraten te rijden. Snorfietsen krijgen een totaalverbod in die straten, ook als de winkels dicht zijn. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Het fietsverbod geldt in de drukste straten elke dag van 11.30 uur tot 18.00 uur en tijdens de koopavonden op donderdag tot 21.00 uur. Voor snorfietsers betekent het verbod dat zij op geen enkel moment meer door de drukke straten mogen rijden. Wel blijven er doorgaande routes bestaan waar fietsen en snorfietsen mogen rijden.

Volgens de gemeente is het gedeeltelijk verbod nodig omdat de binnenstad steeds drukker wordt. (Snor)fietsers en voetgangers hebben daardoor last van elkaar. Om de binnenstad voor voetgangers zo veilig mogelijk te houden, heeft de gemeente voor een gedeeltelijk verbod gekozen. Het blijft toegestaan voor fietsers om door de Grote Marktstraat te rijden. Snorfietsers mochten daar al niet rijden.

Check de kaart

Op het onderstaande kaartje van de gemeente Den Haag zijn de straten aangegeven waar het fietsverbod van kracht is, en welke doorgaande routes voor (snor)fietsers te gebruiken zijn.