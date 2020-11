Haagse Daniel is misschien wel de mooiste man van Nederland

Fotoshoots, workshops en catwalktrainingen, Daniel Kerolles heeft het er druk mee. Samen met 43 andere hunks strijdt hij voor de titel ‘mooiste man van Nederland’. Hij doet namelijk mee aan de wedstrijd ‘Misters of the Netherlands’, een schoonheidswedstrijd voor mannen.

Daniel doet er alles aan om zo fit mogelijk te zijn, schrijft mediapartner Omroep West. Zo heeft hij een personal coach in de arm genomen die hem begeleid met sporten en eten. ‘Ik train ongeveer acht uur per week in de sportschool. Vroeger was ik erg mager, maar op dit moment ben ik best trots op mijn lijf, al kan het altijd beter,’ aldus Kerolles.

Maar hij is niet alleen met de buitenkant bezig. Zijn geloof is heel belangrijk voor hem. ‘Ik ben lid van de Koptische kerk in Den Haag. Elke zondag ben ik hier, voor mij draait alles in mijn leven om mijn geloof,’ vertelt Daniel.

Daniel is dan ook een actief lid binnen de kerk. ‘Ik ben lezer tijdens de dienst en zing en draag voor uit de bijbel. In de Koptische kerk zingen en bidden wij zowel in het Arabisch als in het Nederlands.’

De priester moest wel even wennen aan het idee dat Daniel meedoet aan Misters of The Netherlands. ‘Zo’n wedstrijd is totaal iets anders dan het spirituele wat we hier in de kerk ervaren, maar nu vinden ze het toch wel leuk dat ik meedoe.’

Volgens de peilingen staat Kerolles nu op de tweede plaats. Hij maakt dus een serieuze kans op die begeerde titel. ‘Als ik win kan ik naar Marokko, daar zal de internationale wedstrijd plaatsvinden en kan ik de mooiste man van de wereld worden.’

Foto: Omroep West