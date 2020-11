Musea over eventuele sluiting: ‘Een leeg museum is wel treurig’

Haagse deelnemers Hunted: “Je hebt het gevoel dat je constant wordt achtervolgd”

Hagenaars Sophia Kahtane en Miljo Weimar zijn deelnemers in het nieuwe seizoen van het AVROTROS-programma Hunted. “Je hebt het gevoel dat je constant wordt achtervolgd. Alles wat je ziet vertrouw je niet meer”, zegt Weimar in Haags Bakkie op Den Haag FM. In het programma proberen de deelnemers drie weken uit handen te blijven van een speciale opsporingsdienst, terwijl ze achtervolgd worden is er voor de deelnemers het doel om aan te komen bij een extractiepunt. “Dan mag je Nederland verlaten, als dat lukt.” Hunted is elke maandagavond rond half negen te zien op NPO3.

“Het is als een grote grap ontstaan. We zaten op de bank seizoen vier te kijken. Iedere aflevering dachten wij: dat kunnen wij veel beter”, zegt Kahtane over hun aanmelding voor het programma. Meteen na afloop van het vierde seizoen meldden de twee zich aan: “Ik denk oprecht dat wij de eerste aanmelding waren.” Na een selectieproces bleek dat de twee daadwerkelijk mee mochten doen.

Kahtane en Weimar wisten niet wanneer voor hen het programma zou beginnen. “Je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden. Binnen een paar uur kan je opgeroepen worden en dan begint het”, zegt Kahtane. Een kleine bepakking hadden ze klaar staan om direct te kunnen vertrekken, daarnaast kregen ze een pinpas met 350 euro en OV-chipkaarten mee. “Die waren snel weg”, zegt Weimar. “We hadden het idee om de passen weg te doen, misschien zijn ze traceerbaar. Dat is iets wat je niet wil, je wilt zo min mogelijk sporen achterlaten. Telefoons hadden we wel mee, maar wilden we niet gebruikten. Maar we hadden ze wel uitgezet. Je moet altijd drie stappen vooruitdenken.”