Musea over eventuele sluiting: ‘Een leeg museum is wel treurig’

“Het pand moest gewoon dicht, de huur was opgezegd”

De reddingsactie die is opgezet om het Humanity House te behouden is hartverwarmend, dat zegt Sahar Shirzad van Humanity House in Haagse Bakkie op Den Haag FM. Toch zijn de deuren van Humanity House aan de Prinsegracht zondag definitief gesloten. “Het pand moest gewoon dicht, de huur was opgezegd.”

Het museum en educatieplatform aan de Prinsegracht sloot zondag definitief de deuren. De optelsom van een negatief advies door de Raad voor Cultuur en de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het museum niet meer verder kan gaan. “Het was een heel emotioneel besluit“, zei directeur Hanneke Propitius eerder over het besluit.

Shirzad gaat zelf aan de slag met onder meer het maken van podcasts. “Om zo een platform te creëren waar vluchtelingen terecht kunnen met hun verhaal. Het zal nog wel even duren voor we weer bij elkaar mogen komen.”

Kijk hier de reportage die Den Haag TV eerder maakte over Humanity House.