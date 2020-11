Coronavirus: 276 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

Kinderrechtenkrant vol verhalen over vrijheid: “Ook corona laat zien hoe belangrijk vrijheid is”

Het eerste exemplaar van de Haagse Kinderrechtenkrant 2020 werd maandagochtend door wethouder Kavita Parbhudayal uitgereikt aan leerlingen van basisschool De Ontmoeting aan de Draaistraat, een van de leerlingen werkte mee aan het maken van de krant. Met de krant wil de gemeente kinderrechten onder de aandacht blijven brengen. “Elke dag opnieuw; alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Het thema van de kinderrechtenkrant is dit jaar ‘vrijheid’, ook in coronatijd een passend thema vindt wethouder Parbhudayal: “Ook corona laat zien hoe belangrijk vrijheid is. De vrijheid om gewoon naar school te kunnen. De vrijheid om bij opa en oma op bezoek te gaan. De vrijheid om lekker mee te zingen bij een groot popconcert. Al zijn de beperkingen door corona natuurlijk onvergelijkbaar met de verschrikkingen van volkerenmoord en apartheid, die wij dit jaar óók hebben herdacht.”

“Zelf ben ik 30 jaar geleden van Suriname naar Nederland gekomen om mijzelf te kunnen ontplooien. Om keuzes te krijgen en te maken. Dat is trouwens iets anders dan gewoon maar doen en laten wat je wil. Want wij groeien op en leven tussen andere mensen. Wij kunnen niet zonder elkaar. Dat betekent dat de vrijheid van de één niet kan zonder de vrijheid van de ander.”

Foto: Valerie Kuypers