Musea over eventuele sluiting: ‘Een leeg museum is wel treurig’

Ze hebben er allebei begrip voor, maar directeur van het Mauritshuis Martine Gosselink en Rob de Winter van het Museon vinden het wel heel jammer dat de musea waarschijnlijk de komende twee weken dicht moeten. Dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘Een leeg museum is wel treurig moet ik eerlijk zeggen’, zegt Gosselink.

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, melden meerdere media maandagochtend. Een van de maatregelen zou zijn dat de musea, bioscopen en theaters voor twee weken dicht gaan. ‘Als het gaat gebeuren dan is de teleurstelling enorm’, aldus De Winter in radioprogramma West Wordt Wakker.

‘Het is ontzettend jammer, want we hebben er alles aan gedaan om een veilig bezoek mogelijk te maken. Heel, heel erg jammer, maar tegelijk tijd wat moet dat moet. We doen het met z’n allen. En ik heb er ook begrip voor. Als het zo is, dan gaan we twee weken dicht’, vertelt Gosselink.

Waardeloos

‘Het is voor de mensen gewoon waardeloos. Je wil die gave expo’s maken’, zegt De Winter. ‘We hebben 1 oktober een nieuwe voorstelling. Dan wil je ook full speed ertegenaan gaan. Je wil het laten zien als publiek.’

Ook Gosselink vindt het jammer voor de medewerkers. ‘Voor de algemene teneur in het museum is het naar. Al het harde werken. Het museum is er bij gratie om bewonderd te worden. Een leeg museum is wel treurig moet ik eerlijk zeggen.’

‘Snak naar volle zaal’

Bij een eventuele sluiting lopen het Mauritshuis en Museon inkomsten mis. ‘Financieel is het waardeloos, maar dat geldt voor elke ondernemer’, aldus De Winter.

Gosselink: ‘Goddank hebben we nog geen mensen hoeven ontslaan. We hebben wel contracten niet kunnen verlengen. Bij andere musea gaat het desastreuzer. Bij ons gaat het vooralsnog goed, we zingen het nog wel een beetje uit. Maar ik snak weer naar een volle zaal.’

Foto: Mauritshuis