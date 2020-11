Loosduinen in ban van vermiste papegaai: ‘Iedereen is in paniek’

Nederlands onderwijs herdenkt Franse docent Samuel Paty

Nederlandse scholen herdenken vandaag de moord op de France Docent Samuel Paty, onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob hadden daartoe opgeroepen omdat ook scholen in Frankrijk daar vandaag bij stilstaan. Paty werd op 16 oktober onthoofd nadat hij Mohammed-cartoons had laten zien in zijn les over de vrijheid van meningsuiting.

De Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer was maandagochtend aanwezig bij het Hofstad Lyceum waar de vlag halfstok werd gehesen. “Een indrukwekkend moment. Samen staan wij voor onderwijs waarin docenten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen”, zo valt op sociale media te lezen.

Stilstaan bij moordaanslag op Franse docent Samuel Paty. Op @HofstadLyceum hees ik samen met docenten en leerlingen de vlag halfstok. Een indrukwekkend moment. Samen staan wij voor onderwijs waarin docenten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen #solidariteit #SamuelPaty pic.twitter.com/ZzoakaIVsH — Hilbert Bredemeijer (@bredemeijer) November 2, 2020

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer heeft de Franse leraar Samuel Paty herdacht. “Je maag draait om en je hart slaat over bij zo’n gruwelijke daad”, zei minister-president Mark Rutte over de moord.

Foto: Twitter Hilbert Bredemeijer