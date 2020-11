Politie houdt rouwende familieleden buiten de deur van HagaZiekenhuis

De gemoederen liepen zondagavond hoog op toen een groep rouwende familieleden geen toegang kreeg tot het HagaZiekenhuis in Den Haag. Zij waren daar omdat ze afscheid wilden nemen van een overleden patiënt. Vanwege de strikte coronamaatregelen binnen het ziekenhuis mochten niet alle familieleden daarbij aanwezig zijn. De politie moest de groep buiten de deur houden. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Een woordvoerder van de politie spreekt van een ‘emotionele situatie’. Toen een terminaal zieke patiënt van het ziekenhuis zondagavond kwam te overlijden, kwamen familieleden massaal naar het ziekenhuis om afscheid te nemen. Vanwege de coronamaatregelen stelt het ziekenhuis strikte limieten aan het aantal toegestane bezoekers. Alleen naaste familieleden van de overledene werden toegestaan.

Aanvankelijk werd de familie verzocht om in de ontvangsthal van het ziekenhuis te wachten. Uiteindelijk verzocht de beveiliging van het ziekenhuis de familieleden om naar buiten te gaan. ‘Omdat de familieleden opnieuw naar binnen wilden gaan heeft de beveiliging toen de toegangsdeuren gesloten. Toen liepen de gemoederen hoog op’, vertelt de politiewoordvoerder.

Begrip

Met behulp van de politie en naaste familieleden kreeg de beveiliging het voor elkaar om de familie te kalmeren. Volgens de politie was het daarbij niet nodig om hardhandig op te treden en is de familie daarna rustig naar huis gegaan. De woordvoerder van de politie geeft aan begrip te hebben voor de situatie. ‘Het is heel begrijpelijk dat het een emotionele situatie is als er iemand komt te overlijden.’

Over de identiteit van de overledene kan de politie in verband met de privacywetgeving niks zeggen. Ook is niet bekend om hoeveel bezoekende familieleden het ging.