“Stadsbestuur maakt gewoonte van schimmige dealtjes met projectontwikkelaars”

In de Haagse gemeenteraad wordt dinsdagavond op aanvraag van de fracties van de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij, SP Den Haag en Hart voor Den Haag/ Groep de Mos gesproken over de voortgang rondom de bouw van een woontoren en de fietsenstalling aan het Koningin Julianaplein. “Den Haag had nu een mooi groen plein kunnen hebben, maar door het stadsbestuur kijken we nog vijf jaar aan tegen een bouwput middenin het centrum van Den Haag”, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker over de vertraging rondom het bouwproject. De verwachting is dat de bouw van de woontorens in 2024 afgerond zal zijn.

Ook struikelt Barker over het feit dat de sociale huurwoningen in de toren mogen worden verkocht aan een belegger. “Den Haag maakt er een gewoonte van schimmige dealtjes met projectontwikkelaars te sluiten. Zo lopen bouwprojecten steeds vaker uit de planning en uit hun budget. Dit moet een keer klaar zijn. De gemeente moet projectontwikkelaars aan hun contracten houden”, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker.

De toren op het Koningin Julianaplein is pas over jaren klaar en kost miljoenen extra. 😓 Door falend contractmanagement van de gemeente lopen talloze projecten uit de planning en uit de kosten. Dat moet stoppen, vindt fractievoorzitter @RNBarker. #raad070 Lees z'n opinie 👇 pic.twitter.com/N1c2BNJWVo — Partij voor de Dieren Den Haag (@PvdDDenHaag) November 2, 2020

De Haagse Stadspartij liet bij monde van raadslid Peter Bos eerder al een soortgelijk geluid horen: “Mijn gevoel is dat de marktpartijen – de aannemers, de bouwers, de ontwikkelaars, de beleggers – het voor het zeggen hebben en dat die uiteindelijk toch hun zin krijgen. Ze hebben een machtspositie en kunnen de gemeente onder druk zetten. De gemeente is daar niet tegen bestand en die zou veel harder moeten onderhandelen.”

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos laat in aanloop naar de raadsvergadering weten niet blij te zijn met het verlies aan sociale huurwoningen. “In de commissie werd niet duidelijk dat de corporatie, in dit geval Arcade, op een ongepaste wijze uit het project is gezet. Daarnaast haalt de gemeente met terugwerkende kracht de hele tenderprocedure door elkaar”, stelt raadslid William de Blok. De partij spreekt van een vertrouwensbreuk tussen de gemeente en Arcade, ze wil dat het stadsbestuur die verhouding gaat herstellen.