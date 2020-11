“Het pand moest gewoon dicht, de huur was opgezegd”

‘Strengere coronamaatregelen in de maak’

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, meldt RTL Nieuws. Zo wil het kabinet de groepsgrootte verder beperken en moeten de musea, bioscopen en theaters tijdelijk dicht.

Met deze maatregelen wordt de huidige gedeeltelijke lockdown aangescherpt. De maatregelen zijn zondagmiddag tijdens een informeel overleg tussen de meest betrokken ministers op het Catshuis afgesproken. Maandag worden de maatregelen uitgewerkt; dinsdag volgt het officiële besluit en een persconferentie.

In de huidige plannen gaan musea, bibliotheken, bioscopen en theaters in ieder geval voor twee weken dicht. Ook zal het maximum aantal mensen dat samen op straat mag wordt verder verlaagd: van vier naar twee. De strengere maatregelen gaan waarschijnlijk vanaf donderdag in.

Verder willen de meest betrokken ministers onderzoeken of regionaal eventueel nog strengere maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij wordt gedacht aan regionaal een avondklok invoeren of regionaal een gehele lockdown afkondigen.