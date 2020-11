Centrale bibliotheek houdt rekening met mogelijke sluiting: “We zijn bezig een afhaalservice op te zetten”

“Ik verwacht eerlijk gezegd, maar dat is gebaseerd op wat ik in de media lees, dat we vanaf donderdag de deuren moeten sluiten”, zegt Paul Broekhoff, directeur van de openbare bibliotheek Den Haag, in Haags Bakkie op Den Haag FM. “We zijn al aan het nadenken geweest wat we kunnen doen als we dicht moeten. We zijn bezig om een afhaalservice op te zetten.” Met de afhaalservice kan een boekenpakket gehaald worden bij de bibliotheek, zo is het plan. Dinsdagavond moet duidelijk worden welke nieuwe coronamaatregelen het kabinet af zal kondigen en of de bibliotheken dan moeten sluiten.

In de centrale bibliotheek aan het Spui merkt Broekhoff dat er door de coronamaatregelen minder bezoekers zijn geweest in de afgelopen maanden. “We zien het ook wel in onze bezoekcijfers, die zijn echt wel lager. Je ziet dat mensen voorzichtiger zijn geworden.”

Daarbij is het voor de bibliotheek nu niet mogelijk om iedereen toe te laten in het pand. “We mogen nog 30 mensen per etage hebben, we kunnen er doorgaans 600 hebben.” Om de bezetting van de studieplekken in de bibliotheek te reguleren worden er speciale boekenleggers uitgedeeld aan de bezoekers. “We hebben een systeem met boekenleggers, die zijn gekoppeld aan een studieplek. Als die op zijn, dan heb je pech.” Een online reserveringssysteem moet mogelijk maken om een tijdsblok in de bibliotheek te reserveren en zo meer mensen een mogelijkheid te geven om gebruik te maken van de studieplekken in de bibliotheek.