De Mos roept op tot ‘volwassen debat’ na politieke crisis over omstreden PVV-motie

Coronavirus: 367 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

Meer in

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 367 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus, dat aantal ligt hoger dan maandag (276) het geval was. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt.

In het afgelopen etmaal zijn er in Den Haag drie nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, daarnaast werden vier nieuw gemelde overlijdens geregistreerd.

Landelijk gezien zijn er in de afgelopen 24 uur 7776 nieuw gemelde positieve tests bijgekomen, dat zijn er 529 minder dan maandag het geval was.