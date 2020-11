Den Haag lanceert campagne tegen corona: ‘zo doe ik dat’

Bekende Hagenaars en Hagenezen zijn onderdeel van de nieuwe campagne ‘Den Haag tegen corona’, de campagne laat zien op welke manier coronaregels moeten worden nageleefd. Samen met maatschappelijke en lokale boegbeelden, zoals burgemeester Jan van Zanen, jongerenwerker Umit Colgecen en sociaal ondernemer Petra Brekelmans, wordt onder de noemer ‘zo doe ik dat’ het goede voorbeeld gegeven.

De komende weken zijn de boegbeelden van de campagne te zien in reclamezuilen, op lantaarnpalen en op schermen in de stad. Ook delen ongeveer 250 contacten de verschillende campagne-uitingen zoals posters, video’s en verhalen met hun achterban.

Tekst gaat verder onder tweet.

Den Haag lanceert campagne tegen corona. 📺 Op reclamezuilen, lantaarnpalen en schermen

📝 Posters, video’s en verhalen

👥 Zo’n 250 mensen delen campagne

🖥 Site https://t.co/L2UlBQSP2h vandaag live

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ook in Arabisch, Bulgaars, Chinees, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Turks pic.twitter.com/AEjGrYhwhk — Ivar Lingen (@IvarLingen) November 3, 2020

“Alleen met een gezamenlijke inspanning krijgen we corona onder controle”, zegt burgemeester Jan van Zanen. “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom gaan we nu de haarvaten van de stad in, zodat voor iedereen duidelijk is hoe je het beste de regels kan naleven.”

Naast de outdoor-campagne lanceert de gemeente ook een website: DenHaagtegencorona.nl, daarop zijn de actuele coronaregels te vinden. De website zal ook in het Arabisch, Bulgaars, Chinees, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Turks beschikbaar zijn.