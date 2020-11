Deur HagaZiekenhuis na 20.00 uur op slot

De hoofdingang van het HagaZiekenhuis in Den Haag is sinds maandagavond vanaf 20.00 uur op slot. Dat meldt mediapartner Omroep West. Wie dan nog naar binnen wil, moet aanbellen. Beveiligers kunnen de deur dan eventueel openen. De aanleiding is een opstootje zondagavond. Rouwende familieleden mochten toen vanwege de geldende coronaregels niet allemaal naar binnen om afscheid te nemen van een overleden familielid.

Het ziekenhuis heeft als regel dat een patiënt per dag maximaal één bezoeker mag ontvangen. Als iemand terminaal is of gaat overlijden, mogen twee bezoekers naar binnen. Een woordvoerder zegt dat niet iedereen zich aan die regels houdt en soms groepen bezoekers proberen het ziekenhuis binnen te komen. Zondagavond liepen de gemoederen hoog op toen een groep rouwende familieleden niet naar binnen mocht. De politie moest de groep buiten de deur houden.

Het ziekenhuis neemt nu extra maatregelen. Tot 20.00 uur is de hoofdingang open en staan er zogenoemde ‘screeningsmedewerkers’. Daarna gaat de deur dicht. Het ziekenhuis had al extra beveiligers ingezet en die blijven nu langer om de veiligheid te garanderen.

Ingang van de spoedpost

Wie met spoed naar het ziekenhuis moet, moet volgens een woordvoerder de ingang van het Spoedplein aan de achterkant van het ziekenhuis gebruiken. Vrouwen die in het ziekenhuis komen bevallen moeten wel weer via de hoofdingang.

Het HagaZiekenhuis zegt te begrijpen dat het heel verdrietig is als een naaste in het ziekenhuis ligt of is overleden, maar dat de extra regels nodig zijn om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.