Haagse ondernemers helpen kunstsector met kledinglijn

Ondernemers Ricardo Bravenboer en Bob Kars starten in november het duurzame en sociale kledingmerk Kunsling, waarmee ze kunstenaars financieel ondersteunen. Op bijzondere wijze drukken zij nog niet verkochte kunst op hun kleding. Een flink deel van de winst van de verkochte kunstshirts en -hoodies vloeit rechtstreeks naar de kunstenaar.

“Mijn vriendin is kunstenares”, vertelt Ricardo Bravenboer. “Zij heeft ook veel vriendinnen die kunstenares zijn. En ik zag continue de strijd dat het heel moeilijk is om echt goed te kunnen leven van het verkopen van je kunstwerk. De cijfers wijzen dat ook uit. Uit onderzoek van het Mondriaan Fonds uit 2017 blijkt dat bijna de helft van de kunstenaars leeft op of onder de armoedegrens. Daarom dachten wij als ondernemers om daar iets mee te gaan doen”.

Om de productie te starten lanceerden Bob en Ricardo een crowdfunding campagne. Voor hun eerste kledinglijn werkt het duo samen met acht kunstenaars. Vijf kunstenaars zijn Haags. De campagne is niet ongezien gebleven. De gemeente steunt ook het idee. Bob: “Als wij 75 procent van het bedrag halen, dan financiert de gemeente de resterende 25 procent”.

De mannen willen met het kledingmerk meer kunst in het straatbeeld te brengen en ook kunstenaars financieel voorzien. Bob: “Als twee sociale ondernemers willen we laten zien dat niet alles om winst draait maar dat juist kunst en cultuur, ondernemen én een community bouwen samen gaan”.

Wil je ook doneren en/of een shirt, longsleeve of een hoodie aanschaffen. Meer informatie daarover vind je hier en hier.