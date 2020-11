“Iedereen in de stad vindt dat een aantal instellingen gered moet worden”

Michel Behre van het Crossing Border Festival is positief gestemd over de reddingspoging van een meerderheid in de gemeenteraad om toch subsidie te geven aan kleine culturele instellingen. “Ik ben er wel positief over, we worden wel veel genoemd”, zegt Behre in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Het is wel een heel spannende week natuurlijk, morgen gaat de gemeenteraad de begroting vaststellen.”

In de raadsvergadering van woensdag wordt opnieuw gesproken over de cultuursubsidies voor de komende jaren, drie weken geleden werd op het laatste moment besloten om nog geen besluit te nemen over de subsidies. Reden voor het schrappen van het onderwerp was dat VVD, PvdA en andere partijen die nog aan de subsidies willen sleutelen meer tijd nodig hadden om een juridisch advies dat de wethouder vandaag aan de raad stuurde te bestuderen. “Iedereen in de stad vindt dat een aantal instellingen gered moet worden”, stelt Behre. Hij voegt er aan toe te hopen dat de gemeentepolitiek daar oog voor heeft, met het huidige voornemen van cultuurwethouder Robert van Asten lijkt voor Crossing Border het doek te vallen.

Desalniettemin begint vandaag een nieuwe editie van het festival, dit jaar door corona grotendeels online. “Vanavond gaan we los. Ik ben blij dat we besloten hebben om alle ballen op online te gooien. Het is wel een leuke aanvulling, je trekt zo toch een hoop nieuw publiek”, zo verwacht Behre. “Je moet wel een avontuurlijke geest hebben om naar Crossing Border te gaan.”