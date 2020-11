KABK start onderzoeken vanwege aangifte seksueel wangedrag oud-student Juliaan A.

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag heeft een extern bureau ingeschakeld, die contact op gaat nemen met oud-klasgenoten van de voormalige student Juliaan A. om te onderzoeken of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is. Dat schrijft mediapartner Omroep West. NRC publiceerde afgelopen zaterdag een uitgebreide reconstructie over het leven van de Haagse beeldend kunstenaar, die wordt verdacht van bedreigingen, aanrandingen en verkrachtingen. Daarnaast is een extern, onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de huidige procedures op de academie rondom veiligheid, waarbij de interne cultuur wordt getoetst.

De KABK laat dat weten in een persbericht op de eigen website en onderstreept nogmaals enorm geschrokken te zijn van de berichtgeving: ‘Hierin worden de verhalen geschetst van grensoverschrijdend seksueel gedrag van de kunstenaar. Juliaan A. studeerde van 2008-2012 aan de KABK. Voor de betrokkenen, die dit na al die jaren aanhangig maken, moet dat zwaar en ellendig zijn en zijn geweest.’

Juliaan A. heeft volgens de krant tientallen mensen bedreigd en geïntimideerd. Tegen de man zijn meerdere aangiftes binnengekomen van seksueel wangedrag. Een deel daarvan vond tijdens en na zijn studietijd plaats op de KABK. Justitie in Amsterdam is een onderzoek begonnen naar de Haagse kunstenaar.

Gebiedsverbod

Volgens de KABK waren er ‘geen meldingen of formele klachten op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag bekend’ bij de schoolleiding. A. was tijdens zijn studie wel betrokken bij gewelddadig gedrag. Hij werd daarvoor geschorst en kreeg zelfs een gebiedsverbod opgelegd, dat nog van kracht is. Vanwege de berichtgeving ziet het KABK nu voldoende redenen om actie te ondernemen en de twee onderzoeken te starten.

Het onafhankelijk extern bureau dat individueel contact gaat opnemen met voormalige klasgenoten van A. onderzoekt niet alleen of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is, maar ook wordt (oud-)studenten en medewerkers die hun verhalen willen delen, hulp aangeboden, zoals een gesprek met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Interne cultuur

Tegelijkertijd is een extern, onafhankelijk onderzoek naar de huidige procedures binnen de KABK gestart en wordt de interne cultuur rondom veiligheid getoetst. Daarbij wordt onderzocht of en waar deze verbetering behoeft: ‘Studenten en medewerkers moeten zich bij ons veilig voelen en zich vrij voelen om zaken die bij hen spelen te melden binnen de school. De cultuur waarin het beeld van de onaangepaste kunstenaar wordt verheerlijkt, verwerpen wij nadrukkelijk. Wij nemen dit zeer serieus.’

Volgens de academie staan directie, docenten en andere medewerkers in voor een veilige leeromgeving van de studenten. Daarbij zouden de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet, maar komt het tot de conclusie dat het altijd beter kan: ‘Dat is de uitdaging waar we voor staan, die we met elkaar en onze partners en collega-instellingen aangaan.’

Instagram-account Call out Dutch Art Institutions

Op Instagram dook naar aanleiding van de berichtgeving in het NRC dit weekeinde het account Call out Dutch Art Institutions op. Mensen kunnen hier hun persoonlijke ervaringen delen over seksueel wangedrag, racisme of andere vormen van ongewenst gedrag bij Nederlandse kunstinstellingen. Tot nu toe zijn daar veertig reacties binnengekomen.

Bij die anonieme reacties worden twee docenten van de KABK, die in de periode van 2008-2012 ook al daar les gaven, herhaaldelijk met naam en toenaam genoemd. Daarbij duikt het beeld op van een onveilige omgeving voor vrouwen, docenten die relaties met leerlingen hadden, seksuele toespelingen en machtsmisbruik. Met klachten hierover zouden in het verleden niets zijn gedaan. In een eerste reactie laat directeur Marieke Schoenmakers weten op de hoogte te zijn van het Instagram-account, maar dat er intern geen klachten bekend zijn. De KABK beraadt zich nog op een uitgebreidere reactie.