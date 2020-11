Loosduinen in rep en roer door vermiste papegaai

Het wijkicoon van de Haagse wijk Loosduinen is sinds vrijdag avond vermist. De Blauwgele Ara ‘Charlie’ vliegt sinds december vrij rond in de wijk en is erg populair onder de bewoners. Afgelopen vrijdag is Charlie nadat ze haar vliegronde maakte door de buurt niet meer thuisgekomen ‘Ik hoop dat iemand haar gevangen heeft en niet weet dat ze altijd rondvliegt’ vertelt haar eigenaar Marc terneergeslagen.

‘Ik hou ontzettend van dieren. De zijn vaak eerlijker dan mensen haha! We hebben hier drie honden, twee katten, twee konijnen en tot verkort hadden we twee papegaaien. Dat is er nu nog maar een.’ antwoord Marc op de vraag waarom hij papegaaien heeft. ‘Ik woonde hiervoor in Costa Rica en daar hadden we al papegaaien in de tuin. Dat wilde ik toen ik naar Nederland verhuisde ook maar dan wilde ik wel dat ze buiten moesten kunnen vliegen. Een papegaai hoort nu eenmaal niet in een kooitje vind ik’ vervolgt hij.

‘Sinds december vliegt Charlie nu buiten en ik heb haar zo tam gemaakt dat ze bij veel mensen op het balkon kwam zitten. Ze was erg populair in de wijk’ aldus Marc. ‘Afgelopen vrijdag is ze niet thuisgekomen en ik maak me erg zorgen. Ik hoop dat iemand haar gevangen heeft en niet weet dat ze altijd rondvliegt’.