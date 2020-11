Mogelijke sluiting van musea: “Ik hoop van niet, maar ik denk van wel”

Rob de Winter van het Museon houdt er rekening mee dat dinsdagavond wordt besloten dat musea de deuren moeten sluiten. “Het is wel onwijs balen natuurlijk. Dat geldt voor iedereen die te maken heeft met die rare tijden van nu. Vanavond gaan wij horen of theaters en musea dicht gaan. Ik hoop van niet, maar ik denk van wel.”

“Het kost musea gewoon een ton per maand aan inkomstenderving”, zegt De Winter in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Als dat lang gaat duren dan ben je gewoon de klos. Je hoopt toch dat het allemaal zo kort mogelijk gaat duren.” De verwachting is dat musea voor twee weken de deuren moeten sluiten. “We zullen wel moeten, je hebt geen keus.”

“Ons publiek moet ons kunnen blijven bereiken”, zo vertelt De Winter over de mogelijkheden die er voor het museum zijn om online iets te organiseren. Eerder deed het Museon dat al met de tentoonstelling ‘Getekend‘. “Het is bijzonder en belangrijk dat we het doen, maar live is het beste.”