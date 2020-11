“Over twee weken duidelijkheid over vuurwerkverbod”

Het kabinet komt over een week of twee met meer duidelijkheid over een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) dinsdag, dat schrijft mediapartner Omroep West. Maandagavond pleitten de 25 burgemeester die samen het Veiligheidsberaad vormen voor die maatregel.

GroenLinks en Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer kwamen vorige week met het plan voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Het moet de zorg en de hulpdiensten dit jaar ontlasten, die vanwege de coronacrisis al onder zware druk staan.

“Ook in Den Haag roepen wij samen met GroenLinks vanavond de gemeenteraad op om een vuurwerkverbod te steunen dit jaar!”, laat de Partij voor de Dieren in Den Haag weten. In de Haagse raad komt dinsdagavond het beleidskader voor de komende jaarwisseling aan bod.

‘Hopelijk luistert het kabinet naar onze burgemeesters’

GroenLinks Den Haag-fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Hopelijk luistert het kabinet naar onze burgemeesters. Op naar een vuurwerkvrije en veilige jaarwisseling!” Bij de PvdA spreekt fractievoorzitter Mikal Tseggai van een terechte oproep van de burgemeesters: “Juist in deze tijd moeten we de zorg niet extra belasten rond oud & nieuw.”