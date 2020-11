SP wil corona-tegemoetkoming in energiekosten voor Haagse minima

Haagse minima-huishoudens die doorgaans tien procent van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten en ook nog door de coronacrisis de energielasten zien stijgen, zouden een tegemoetkoming moeten krijgen van de gemeente. Daar pleit SP Den Haag voor. De partij zegt bang te zijn dat mensen bij de eindafrekening voor dure verrassingen kunnen komen te staan nu ze dit jaar door de coronacrisis meer thuis zijn gebleven. Ook op lange termijn zou het stadsbestuur meer kunnen doen om de energiekosten van minima omlaag te krijgen.

Het collectief inkopen van duurzame energie, zonnepanelen en betere isolatie moet Haagse minima helpen om de energierekening omlaag te halen. In het initiatiefvoorstel ‘Actieplan Energiearmoede’ spreekt de SP van een groeiend aantal huishoudens dat moeite heeft om de energierekening te betalen, tevens hekelt ze dat duurzaamheidsmaatregelen te vaak mensen helpen die het al ruim hebben.

“We hebben dit ingediend als alternatief voor het beleid van Van Tongeren. Het is een vergaand voorstel. We willen laten zien wat onze visie is op de energietransitie. Het is kleur bekennen, ook voor de linkse partijen in de coalitie”, zegt SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot tegen Den Haag FM. De SP stelt voor dat de gemeente collectief duurzame energie inkoopt, daardoor kan een korting worden afgedwongen die ten goede komt aan de minima. Daarnaast stelt de partij voor om zoveel mogelijk sociale huurwoningen van zonnepanelen te voorzien, ook dat moet zorgen voor een daling van de energielasten.

Tevens wil de partij dat er meer mogelijkheden komen om woningen -sociaal en koop- beter te isoleren. “Woningeigenaren die meer dan tien procent van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten, daarvoor zou een ruimhartiger subsidiebeleid moeten komen vanuit de wethouder.” Voor sociale huurwoningen zou de gemeente panden moeten aankopen van corporaties om die panden te verduurzamen, daarna zouden deze dan weer terug worden verkocht aan de corporaties.

180 miljoen voor duurzaamheid

Duurzaamheidswethouder Liesbeth van Tongeren maakte onlangs bekend dat er 180 miljoen euro zal worden uitgetrokken voor verduurzaming. “Met deze middelen zorgen we ervoor dat Hagenaars sneller concreet aan de slag kunnen het met verduurzamen van hun woningen en dat bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen. In het hele land zie je dat netbeheerders, energiebedrijven, woningeigenaren, vastgoed eigenaren, lokale bewonersinitiatieven allemaal willen verduurzamen maar dat betaalbaarheid en financiering een hindernis zijn. Zeker in de kwetsbare buurten en ook bij de meer risicovolle, vaak grotere projecten.”