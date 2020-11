Vlag halfstok bij Oostenrijkse ambassade na aanslag Wenen, koningspaar leeft mee

In reactie op de aanslag in Wenen laten koning Willem-Alexander en koningin Maxima weten mee te leven met de inwoners van de Oostenrijkse hoofdstad. Het koningspaar zegt geschokt te zijn door de aanslag. Bij de Oostenrijkse ambassade in Den Haag hangen de vlaggen vandaag halfstok, zo zag verslaggever Lieuwe van Slooten.

Bij de Oostenrijkse Ambassade in Den Haag hangt de vlag halfstok @omroepwest pic.twitter.com/QpwaBEHpcq — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) November 3, 2020

“Wij leven mee met de inwoners van Wenen en met alle mensen in Oostenrijk die – net als wij – geschokt zijn door de terroristische geweldpleging gisteravond. De nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden zijn in onze gedachten. Allen die zich inzetten voor een vreedzame samenleving hebben onze volle steun”, zo laat het koningspaar weten.

In het centrum van de Oostenrijkse stad werd maandag op zes plaatsen geschoten, daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten zeker vijftien mensen gewond. Een van de daders werd door de politie doodgeschoten.