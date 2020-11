“Ze willen zoveel mogelijk beperken dat mensen reizen en bewegen”

Politiek commentator Frits Wester verwacht dat dinsdagavond zal worden bekendgemaakt dat onder meer musea, bioscopen en theaters de deuren zullen moeten sluiten. RTL Nieuws wist daar eerder al over te berichten na een informeel overleg tussen de meest betrokken ministers op het Catshuis. “Ze willen zoveel mogelijk beperken dat mensen reizen en bewegen.”

“Je ziet het in het aantal ziekenhuisopnames, dat stijgt nog steeds door. Die druk moet er vanaf, daarom komen er vanavond ook extra maatregelen”, zegt Wester in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Het wordt nog een tijdje lastig.” Ook verwacht Wester dat er wordt geadviseerd om niet op vakantie te gaan. “Even twee weken pas op de plaats.”

In de persconferentie van vorige week werd bij monde van minister Hugo de Jonge duidelijk dat de huidige maatregelen tot in december zullen gelden. “Wij sprongen echt bijna op op de redactie: ‘Wat zegt hij nou?’.” Of zo’n moment ook in de persconferentie van dinsdagavond zal zitten durft Wester niet te voorspellen: “Ze moeten het allemaal nog besluiten vandaag. Misschien dat er nog iets zwaarders bijkomt, het kan.”

Verbod op vuurwerk

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s hebben maandagavond nog gepleit voor een jaarwisseling zonder vuurwerk, zij stellen dat hulpdiensten het al zwaar genoeg hebben.

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is dinsdagavond vanaf 19.00 uur te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV.