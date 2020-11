Alle Haagse bibliotheken vanaf donderdag voor twee weken gesloten

Zolang de Haagse bibliotheken gesloten zijn is het niet mogelijk om boeken te reserveren, reeds gemaakte reserveringen zijn beschikbaar zodra men de deuren weer mag openen. Ook zegt de bibliotheek geen boetes te berekenen over de periode dat men gesloten is. Woensdag is de laatste dag dat de vestigingen open zijn, daarna volgt een sluitingsperiode van twee weken.

Leden van de bibliotheek wordt gewezen op de al bestaande mogelijkheid om gedurende de sluiting gebruik te maken van het aanbod van e-books en luisterboeken in de online bibliotheek.

De sluiting van de bibliotheken is onderdeel van het verzwaring pakket aan coronamaatregelen van het kabinet. Dinsdag werd duidelijk dat alle publieke binnenruimtes voor voor twee weken moeten sluiten, in die periode zullen er in de verschillende Haagse bibliotheken geen activiteiten of evenementen plaatsvinden.