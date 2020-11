‘Boa’s hebben net als politieagenten recht op bonus’

Net als politieagenten hebben ook boa’s recht op een bonus wegens de werkdruk, onder meer als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Dat vinden de Nederlandse BOA-bond en BOA ACP. Zij hebben woensdag bij minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangegeven dat er sprake moet zijn van gelijke behandeling.

Eerder vandaag werd duidelijk dat alle politiemedewerkers krijgen een bonus van 300 euro netto als blijk van waardering van de “solidariteit en betrokkenheid” die zij de afgelopen tijd hebben laten zien. Dat schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is de werkdruk en onderbezetting bij de politie een groot zorgpunt, maar leveren de politiemedewerkers een “bovenmenselijke prestatie” deze coronatijd. De “waarderingstoeslag” komt uit het personeelsbudget van de politie. Al het personeel tot schaal 15 komt in aanmerking. De politiemensen krijgen het bedrag in december.