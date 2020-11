Wintersportzaak Scheveningen: ‘Misschien overleven we dit niet’

Coronavirus: 229 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 229 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus, dat aantal ligt fors lager dan dinsdag (367) het geval was. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt.

In het afgelopen etmaal zijn er in Den Haag opnieuw drie nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, daarnaast werden vier nieuw gemelde overlijdens geregistreerd.

Landelijk gezien zijn er in de afgelopen 24 uur 7657 nieuw gemelde positieve tests bijgekomen, dat zijn er 112 minder dan maandag het geval was.

Sterfgevallen

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 106 toe. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dinsdag werd bekend dat 113 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus