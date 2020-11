“Een museum bestaat bij gratie om bewonderd en bekeken te worden”

“We voelden hem wel al aankomen. Het is geen enorme schrik”, zegt directeur van het Mauritshuis Martine Gosselink in reactie op de door het kabinet afgekondigde sluiting van onder meer musea. “Maar het is wel ontzettend jammer. We hebben alle maatregelen getroffen om een extreem veilig bezoek te garanderen. Dus het is zonde om dan te moeten sluiten. Een museum bestaat bij gratie om bewonderd te worden en om bekeken te worden. Een leeg museum is gewoon triest om te zien. Het heeft ook financiële gevolgen, want je verkoopt geen kaartjes.”

“Wij hebben nog een vrij gezonde basis, maar er zijn instellingen die eerder op instorten zullen staan. Maar het moet geen jaren duren”, zegt Gosselink. “We mogen ons in de handjes knijpen met een relatief gezond basissysteem waarin we niet alleen maar afhankelijk zijn van gevers en donateurs, we hebben ook subsidie en kaartverkoop. Als je dat vergelijkt met andere landen dan doen we dat niet slecht.”

De extra coronamaatregelen zijn voor de Tweede Kamer aanleiding het kabinet te vragen om een uitbreiding van het economische steunpakket, het Mauritshuis heeft al eerder gebruik gemaakt van die steun en zegt dat opnieuw te willen doen. “We hebben van alle voormalige steunpakketten gebruik gemaakt. Daar ben ik ook heel blij mee, anders hadden we ook mensen moeten ontslaan. Dat is nu nog niet nodig geweest.

‘Je krijgt weinig energie als je thuis zit’

Musea moeten voor twee weken de deuren dicht houden en dat betekent dat er voor een deel van het personeel geen werk is. “Je wil je personeel vrolijk houden en de spirit erin houden. Dat is wel lastig. Je krijgt weinig energie als je thuis zit. Niks doen dat is gewoon naar. Mensen gedijen bij menselijk contact en een werkzaam leven. Gelukkig is onze overheid er van bewust en wil ze onze economie draaiende houden, ook vanwege de menselijke interacties.”

‘Het is in het duister tasten wat we kunnen doen’

Het is de tweede keer dat musea de deuren sluiten, dat gebeurde eerder al bij de intelligente lockdown in maart. Die vorm van onzekerheid vindt Gosselink lastig. “Wat ik het lastigst vind is om te programmeren terwijl je niet weet wat straks mag en kan.” Gosselink doelt daarbij op de hoeveelheid van publiek die mag worden toegelaten en hoever interactie met het publiek mogelijk zal zijn. “Het is in het duister tasten wat we kunnen doen. Tegelijkertijd denk ik ook: we mogen ook niet klagen, we hebben gelukkig een overheid die ons kan opvangen.”

Mauritshuis at home

Bij de intelligente lockdown in maart lanceerde het museum ‘Mauritshuis at home‘, een mogelijkheid om online tentoonstellingen te zien en workshops te volgen. “Dat is heel goed bezocht in de eerste lockdown, dus dat gaan we gewoon weer doen.”

‘Met kerst weer volop open’

“Ik hoop dat we met kerst weer volop open kunnen gaan. Daar heb ik stille hoop op, dat we onze bezoekers dan weer kunnen omarmen.” Gosselink is sinds dit jaar directeur van het Mauritshuis, vorig jaar met kerst kwam ze kijken in het museum. “Toen kon je over de hoofden lopen. Nu hebben we in een goede week 2.5000 bezoekers. Dat is een enorm verschil. Dit had ik niet kunnen bevroeden.”