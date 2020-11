Leiding ADO grijpt in: assistent-trainers Hoogendorp en Santoni teruggezet naar jeugdopleiding

Haagse politiek wil landelijk vuurwerkverbod vanwege corona: ‘We moeten een signaal afgeven’

Meer in

Een groot deel van de Haagse raad sluit zich aan bij de oproep om de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Een verbod moet de druk op de ziekenhuizen, handhavers en politieagenten – die al groot is vanwege de coronapandemie – verlichten. Robert Barker van de Partij voor de Dieren: ‘We moeten een signaal afgeven.’

Maandagavond pleitten de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen voor een landelijk vuurwerkverbod. Vuurwerkslachtoffers zullen zorgen voor extra werk in de zorg, terwijl de ziekenhuizen het al enorm druk hebben door de coronacrisis. Ook politiebonden en artsenverenigingen willen om die reden een tijdelijk vuurwerkverbod. Het kabinet verwacht over een week of twee duidelijkheid te kunnen geven over een verbod, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) dinsdag.

De Haagse raad probeert ondertussen de druk op het kabinet op te voeren. Robert Barker van de Partij voor de Dieren diende dinsdagavond een motie in waarin staat dat het college bij het Rijk moet aandringen op een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod. Over de motie wordt pas donderdagavond gestemd, maar is al wel ondertekend door zeven partijen. Naast de Partij voor de Dieren staan onder de motie de handtekeningen van GroenLinks, PvdA, de Haagse Stadspartij, Nida, de Islam Democraten en Frans Hoijnck van Papendrecht.

Zorg overbelast

‘Het afsteken van vuurwerk zorgt voor veel problemen’, zei Barker. ‘Er vallen slachtoffers terwijl de zorg al overbelast is. Wij vinden dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen en dat signaal moeten we afgeven.’

Volgens de PVV grijpt de Partij voor de Dieren corona aan om een vuurwerkverbod te krijgen. ‘Wij gaan in Den Haag niet over een vuurwerkverbod, dat is aan het kabinet’, zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. ‘De Partij voor de Dieren wil al heel lang een vuurwerkverbod en gebruikt corona nu om dat verbod door te voeren.’

Particulier vuurwerk

‘Het klopt dat wij tegen particulier vuurwerk zijn’, reageerde Barker. ‘Nu de zorg overbelast is door corona en ziekenhuizen er echt geen vuurwerkslachtoffers bij kunnen hebben, is een verbod alleen maar noodzakelijker.’

Ook burgemeester Jan van Zanen is pleitbezorger van een landelijk vuurwerkverbod. ‘Als Veiligheidsberaad hebben wij een signaal afgegeven aan het kabinet’, zei Van Zanen. ‘Wij hebben vanuit de zorg, van artsen en de politie het signaal gekregen: gelet op corona, doe ons dit niet aan. Dat geluid hebben wij helder in een brief overgebracht aan het kabinet.’