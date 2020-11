“Het gaat om de ziekenhuisopnames, die cijfers dalen nog niet”

De dinsdag afgekondigde coronamaatregelen zijn moeilijk uit te leggen, maar wel te begrijpen, dat zegt politiek columnist Jos Heymans in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Het gaat om de ziekenhuisopnames, die cijfers dalen nog niet.”

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen komt in de buurt van de top die tijdens de eerste golf in maart en april werd bereikt. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer.

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond een verzwaringspakket aan maatregelen bekend, publieke doorstroomlocaties zoals musea en bibliotheken gaan voor twee weken dicht en het advies geldt om thuis te blijven. “Het accent ligt veel meer op de ziekenhuiszorg. Niet alleen van de Covid-zorg, maar ook van andere mensen”, zegt Heymans over de achterliggende reden voor de maatregelen. De nieuwe maatregelen gaan woensdag om 22.00 uur in.

Heymans volgt als oud-politiek verslaggever de persconferentie met interesse. “Met iets grotere afstand dan ik vroeger gedaan zou hebben. Toen was ik er gewoon bij, nu zit ik thuis. Het voordeel is dat ik iets meer tijd heb om het op me in te laten werken.”