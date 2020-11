Proef met coronaproof vergaderen: per partij is één raadslid welkom in Haagse raadzaal

Onderdelen gestolen van historische HTM-tram uit 1926

Verschillende onderdelen zoals handremslingers en handgrepen die nodig waren voor het restaureren van een HTM-tram uit 1926, zijn onlangs ontvreemd uit de Remise Lijsterbesstraat. Dat laat de werkgroep Scheveningen van de Tramweg-Stichting weten. “Het zijn de moeilijkst vervangbare objecten”, zegt depot-chef Fred Hofman tegen Den Haag FM. Zondag 25 oktober merkte men dat een aantal planken – waar de onderdelen normaal gesproken liggen – leeg was.

“Het enige wat we kunnen verzinnen is dat het wordt omgesmolten en verkocht. Ik denk dat ze daarvoor een metaalhandelaar zoeken buiten de regio om het te verkopen”, vervolgt Hofman. De werkgroep heeft inmiddels al contact gezocht met metaalhandelaren in de regio, dat leverde vooralsnog niets op.

De opbrengst voor de dieven is volgens Hofman ook lager dan wat het voor waarde heeft bij het restaureren van de tram. “Als je de onderdelen echt zou willen namaken dan kost dat een paar duizend euro, de opbrengst bij het omsmelten is een paar honderd euro.” De restaurateurs hebben van partners hulp aangeboden gekregen om hun werk te kunnen voortzetten: “We hebben voor een aantal onderdelen al van partners gehoord dat we langs mogen komen om te kijken of men heeft wat wij nodig. Alleen niet die handremslingers. Dat is het meest pijnlijke, omdat ze technisch noodzakelijk zijn.”

Vooralsnog is onduidelijk hoe men de spullen heeft kunnen ontvreemden. “Het moet zo zijn dat er iemand is geweest die weet dat het daar lag”, vertelt Hofman. “Wij huren een hal in de Remise Lijsterbes in Den Haag. Dat deel is vanaf de buitenkant niet te zien. Daar worden op dit moment twee Amsterdamse en Haagse trams gerestaureerd. Binnen is een stelling waar spullen klaarliggen om gebruikt te worden.”

De personentoegangsdeuren zijn toegankelijk voor bevoegd personeel van de HTM en door de HTM geregistreerde personen. Om uit te sluiten dat iemand met toegang heeft geholpen bij het ontvreemden van de goederen wordt dat systeem gecontroleerd. “HTM doet zijn best om erachter te komen wat er is voorgevallen, wij doen ons best, maar dat kan misgaan.”