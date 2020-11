Opvang aan Binckhorstlaan biedt nu 24-uurs opvang voor 18 dakloze jongens

Sinds deze week worden 18 dakloze jongens in de leeftijd van 18 tot 23 jaar 24 uur per dag opgevangen in de opvang-locatie aan de Binckhorstlaan. Een bericht van het Straat Consulaat daarover wordt bevestigd door een woordvoerder van wethouder Bert van Alphen. Met de uitbreiding is er nu voor alle doelgroepen 24-uurs opvang in Den Haag mogelijk. De opvang wordt gefaciliteerd door het Leger des Heils. “Het is iets waar we ontzettend blij mee zijn”, zegt Tamara van der Spek tegen Den Haag FM. “De jongens kunnen gewoon binnen blijven.”

“Met alle weersomstandigheden was het de laatste tijd extra wel heel moeilijk voor ons”, vervolgt Van der Spek. Eerder was het zo dat de jongens enkel in de avond en nacht terecht konden bij de opvang, dat is nu uitgebreid naar een plek waar ze de hele dag kunnen blijven. “Het is heel fijn dat jongeren nu tot rust kunnen komen en de veiligheid voelen. Er wordt later ook begeleiding aan toegevoegd, denk daarbij aan het hervatten of beginnen van een studie, een baan of dagbesteding.” De jongens die in de 24-uurs opvang verblijven maakten eerder al gebruik van de nachtopvang op die plek.

Voor jonge meiden in de leeftijd tussen 19 tot 24 jaar werd eerder dit jaar al een 24-uurs opvang aan de Noordpolderkade gerealiseerd, dat gebeurde tijdens de eerste coronagolf in april. Zij mogen sinds de winterkouderegeling van december 2019 al 24 uur per dag binnen blijven en dit is verlengd door Corona. “Het Leger des Heils zet zich in voor de meeste kwetsbare mensen in de samenleving. Fijn dat we er 24 uur per dag voor de jongeren kunnen zijn.”

Straat Consulaat

Het Straat Consulaat is enthousiast over de dagopvang voor jongens: “De rust die de 24 uurs opvang brengt bij dakloze jongeren zal hen ruimte geven voor het bouwen aan een nieuwe toekomst! We zijn blij met het genomen besluit en danken iedereen die met ons de afgelopen jaren hieraan heeft mee geholpen.”

Winterkouderegeling

Naast de 24-uurs opvang zijn er ook nog plekken in Den Haag -zoals het voormalig zorgpand Lozerhof- waar daklozen in de nacht terecht kunnen voor bed, bad, brood en begeleiding.