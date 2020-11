Proef met coronaproof vergaderen: per partij is één raadslid welkom in Haagse raadzaal

Sportcentrum De Uithof blijft open: ‘Voor ons verandert er dit keer niet zo veel’

De Uithof is blij dat mensen ook met de strengere coronamaatregelen mogen blijven sporten. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het sportcentrum lijkt daarom weinig te merken van de nieuwe maatregelen. ‘Het meeste blijft bij ons wat het is, dus daar zijn we wel erg blij mee.’

‘We zijn blij dat het kabinet heeft benadrukt dat sporten belangrijk is en dat dit moet blijven kunnen. Wij hebben een grote sportschool in ons complex zitten. Die mogen vanaf donderdag geen groepslessen meer geven. Dat is wel een extra aderlating. Maar verder blijft het voor ons zo als het nu al is’, vertelt directeur Eugène de la Croix.

De Uithof lijkt hiermee in deze ronde met maatregelen gespaard te blijven. ‘Bij de eerste aankondigingen werd het bezoekersaantal beperkt, dat was voor ons natuurlijk een drama’, legt De La Croix uit. ‘Bij de tweede serie maatregelen werd de horeca gesloten. Dat was ook een flinke klap. En nu komt er het derde pakket met maatregelen overheen en dit keer lijkt het voor ons gelukkig mee te vallen.’

Volgens de directeur van De Uithof worden de coronamaatregelen in het centrum goed nageleefd. ‘We zien in zijn algemeenheid dat mensen op de ijsbaan goed afstand bewaren en dat we op die manier mensen op een verantwoorde manier kunnen laten sporten. Daarvoor hebben we ook een aantal speciale coronacoaches aangenomen, zij zorgen voor het toezicht.’