Wintersportzaak Scheveningen: ‘Misschien overleven we dit niet’

Wintersportwinkels hebben hun omzetten de afgelopen tijd enorm zien kelderen door het advies om niet op wintersportvakantie te gaan. Daarbovenop kondigde premier Mark Rutte dinsdagavond aan dat het negatieve reisadvies in ieder geval tot medio januari blijft gelden.

‘Het is echt een drama. Misschien overleven we dit niet’, zegt een woordvoerder van wintersportzaak Skihut in Scheveningen tegen mediapartner Omroep West.

‘We verkopen nu bijna niets aan ski-artikelen, we zitten nog niet eens op de tien procent van de normale verkoopcijfers. Met deze verzwaring van de maatregelen gaat het erg moeilijk worden ons hoofd boven water te houden. We gaan een heftige tijd tegemoet.’

