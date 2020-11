Visfamilie Simonis opent kerstwinkel in Scheveningen: ‘Panterprint is hip’

Flinke ravage bij Veenkade na ongeluk: bestuurder aangehouden

Door een ongeluk donderdagochtend aan de Veenkade is er een flinke ravage ontstaan. Er is een kademuur kapot en twee auto’s zijn zwaar beschadigd. Eén bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed.

Eén van de twee auto’s knalde door de kademuur heen en belandde in het water. Deze auto heeft een Duits kenteken. De bestuurder van deze auto in aangehouden voor rijden onder invloed. veilig aan de kant. De andere auto die betrokken was bij het ongeluk, heeft flinke deuken opgelopen.

De auto is uit het water getakeld door de brandweer. Er cirkelde ook een politiehelikopter boven het gebied, waarom is onduidelijk.