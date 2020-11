Gemeenteraad straks ook te volgen via YouTube en Facebook

De gemeenteraadsvergaderingen zijn binnenkort te volgen via social media. Dit naar aanleiding van raadsvragen van Hart voor Den Haag / Groep de Mos. De vergaderingen zullen te zien zijn via YouTube en Facebook.

Janice Roopram, van de gemeentepartij, is blij met de antwoorden. ‘Het is belangrijk dat we dichtbij de inwoners staan. Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van social media, vooral jongeren. Zij kunnen straks zien wat er over de toekomst van hun stad besloten wordt.’

Nu zijn de vergaderingen enkel te volgen via denhaag.nl en Den Haag TV. Met de stap naar social media, wil Roopram de politiek toegankelijker maken. ‘Zo maak je de besluitvorming dichter bij de mensen waar het om gaat.’

Naast Facebook en YouTube zullen de vergaderingen eventueel binnenkort ook via Instagram te volgen zijn.