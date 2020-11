GGD Haaglanden opent nieuwe reguliere coronateststraat in Mariahoeve

De GGD Haaglanden gaat de testcapaciteit vanaf maandag flink opvoeren. De gezondheidsorganisatie opent maandag een nieuwe reguliere teststraat in de wijk Mariahoeve. Dat meldt mediapartner Omroep West.

‘Op basis van de landelijke roadmap is de intentie uitgesproken om eind december 2020 een maximale capaciteit van 6200 tests per dag in de regio Haaglanden te kunnen uitvoeren’, vervolgt De Boer. Zo opent de GGD een XL-locatie in Rijswijk.

Naast de nieuwe XL-testlocatie in Riswijk gaat de GGD maandag, komt er een reguliere teststraat op het Aegonplein. Die is vanaf maandag dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. In totaal moeten er in deze teststraat 1200 personen per dag getest kunnen worden. De teststraat in Mariahoeve is de derde in de gemeente Den Haag.