Golf populairder geworden door coronacrisis: ‘Op de golfbaan kun je makkelijk afstand bewaren’

Golfen is niet meer alleen voor ouderen in geruite broeken met bijpassende petten. De sport is de afgelopen tijd erg populair geworden, onder andere door de coronacrisis. De combinatie van buitenlucht, beweging en makkelijk afstand kunnen bewaren zorgde voor de stijging.

Edwin Alblas is hoofdredacteur van golf.nl, een website over de golfsport. Hij ziet dat de golfsport erg in trek is. ‘Er zijn deze periode helaas veel dingen die niet kunnen. Buitensporten mag wel, uiteraard met regels. Je weet dat je heel veel ruimte hebt en heel goed die afstand kunt bewaren’, vertelt Alblas. Bij veel verenigingen mag je met tweetallen de baan op, met een afstand van tweehonderd meter tussen het vorige en volgende duo.

‘Iedereen moet binnen blijven, maar wel in beweging blijven’, gaat Alblas verder. ‘Dan is een wandeling maken hartstikke lekker. Golf is een sport waarbij je die wandeling kunt combineren met actieve beweging. Het is toch een manier om met je vrienden af te spreken en in beweging te blijven.’ Alblas rekent uit dat negen holes lopen ongeveer vijf kilometer wandelen is.

Hét ideale excuus om een frisse neus te halen met vrienden? ‘Ik zou het geen excuus noemen, maar een kans.’

Met de tijd mee

Als de ‘golfdrang’ bij jou gaat kriebelen, zijn er volgens Alblas heel diverse golfbanen in Den Haag, ook ‘waar je als beginnend golfer kan beginnen’. En de enige jonkie ben je niet, afgelopen jaar zijn er 25.000 duizend nieuw in de golfsport gekomen, waarvan tachtig procent in de leeftijdscategorie 18-40 jaar zit. ‘Het is toegankelijk geworden. Ook jongeren zoeken naar iets om te doen.’

En die geruite pet en broek mag in de kast blijven, die zie je volgens Alblas bijna niet meer. ‘Vorige keer was er een speler die een hoodie aantrok bij een groot toernooi. Tien jaar geleden was daar nog discussie over ontstaan. Dat is allang niet meer zo.’