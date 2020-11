Politie pakt 19-jarige bouwer van phisingsoftware: ‘Een van de grootste spelers op de markt’

Het cybercrimeteam van de Haagse politie heeft een 19-jarige man aangehouden voor het bouwen van phisingpanels. De man was al twee jaar actief en bouwde zeker 50 van dit soort panels, aldus mediapartner Omroep West. De software wordt door criminelen gebruikt om bankgegevens af te troggelen om zo de rekening van slachtoffers te plunderen. De man verdiende met zijn werkzaamheden zeker een ton, wordt geschat. ‘Hij is een van de grotere spelers op de markt.’ Volgens justitie is dit de eerste keer dat een bouwer van dit soort software in Nederland is aangehouden.

Phising is een groot probleem en kan grote gevolgen hebben. Wie in een phisingmail trapt, loopt kans om veel geld te verliezen. Binnen de Eenheid Den Haag maakt dit soort fraude 45 procent uit van de meldingen over cybercrime, aldus Arjen van Giersbergen, hoofd van het speciale cybercrimeteam van de Haagse politie.

De 19-jarige man leverde de cybercriminelen de software om hun criminele werk te kunnen doen. ‘Hij overlegde met zijn klanten wat hun wensen waren.’ Daarna werden de panelen op maat gemaakt. De verdachte bracht zijn phisingpanels op verschillende socialmediaplatforms aan de man. Onder meer op Telegram zijn groepen waar dit soort panels worden aangeboden.

Nepwebsites

De panels zijn nagemaakte websites van Nederlandse banken. Wie op een valse betaallink klikt wordt naar zo’n nepwebsite geleid. De gegevens die worden ingevuld komen direct bij de criminelen terecht die mee kunnen kijken. Met de bankgegevens hebben ze vervolgens vrij spel om de bankrekening van het slachtoffer leeg te halen.

De man werd uiteindelijk, na een onderzoek van een jaar, opgepakt in het oosten van het land. Toen de politie hem oppakte vonden ze ook een vuurwapen bij hem. ‘Dat verontrust ons wel’, aldus Van Giersbergen.

Onderzoek begon in Zoetermeer

De politie kwam de verdachte op het spoor bij een onderzoek naar een phisingorganisatie in Zoetermeer. In dat onderzoek kwam ook de nickname van de 19-jarige bouwer voor. Uiteindelijk wist de politie zijn identiteit te achterhalen. Hoe dat precies gebeurde, willen politie en justitie liever geheim houden. ‘Dan geven we te veel info weg over het operationele proces’, vertelt Giersbergen.

De Haagse cyberofficier Koen Hermans leidde het onderzoek naar de panelbouwer. Hij schat dat de criminelen die de panels van de 19-jarige gebruikten weleens enkele tientallen miljoenen euro’s buitgemaakt kunnen hebben. Maar het precieze bedrag is niet bekend. Hermans denkt dat er naast deze verdachte nog een aantal panelontwikkelaars is in Nederland die dit specialistische werk doen: ‘Dit vereist echt technische kennis.’ Hoeveel het er zijn wil hij liever niet zeggen.

Meer aanhoudingen

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de 19-jarige verdachte, zo onderzoeken ze of de man alleen werkte of in een bende zat. Ook wordt onderzoek gedaan naar zijn afnemers. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

De 19-jarige man werd op 19 oktober aangehouden, maar de politie maakte dit donderdag pas bekend. De man zit sindsdien vast. Woensdag heeft de raadkamer zijn voorarrest met negentig dagen verlengd.