Loosduiners breien sjaals om leerlingen in de klas warm te houden

Voor een goede ventilatie staan de ramen en deuren op scholen regelmatig open, daardoor is het frisser in de lokalen. Om het in de klas toch warm te hebben, is Stichting GetOud in Loosduinen gestart met het breien van schoolsjaals voor de kinderen.

Het idee om sjaals te breien komt uit de koker van Ingrid Meijering, directeur van de stichting. Zij wil met het initiatief ouderen en jongeren met elkaar verbinden in deze tijd. “Op deze manier kunnen we ook echt iets voor elkaar doen. Als we kijken naar wat er allemaal is weggevallen voor met name senioren aan clubs, aan buurthuizen. Kinderen en kleinkinderen die niet meer zoveel naar opa en oma naar toe gaan. Sommige ouderen gaven ook aan dat ze een doel missen. Misschien vinden we dat wel belangrijk dat we met elkaar die warmte weer opzoeken en dat we het met elkaar gaan doen.”

Om alle kinderen in Loosduinen van een warme sjaal te voorzien is Ingrid daarom op zoek naar mensen die graag mee willen breien. Ingrid: “En wol, heel veel wol! We hebben nu ook een middelbare school waarvan de jongeren zeggen: ik zou het zo gaaf vinden om een sjaal te krijgen die speciaal voor mij in deze tijd gebreid is.”

Aanmelden om te breien is eenvoudig via de website, of bel naar 06 42 97 80 87 of stuur een email met uw gegevens naar getoud@getoud.nl.