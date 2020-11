OM wil celstraf voor twee mannen na gewelddadige ontvoering

Twee mannen uit Den Haag moeten als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt vijf jaar de gevangenis in, voor de ontvoering van een man in Eindhoven. Het slachtoffer werd na drie uur door de politie bevrijd, toen de verdachten in Utrecht werden klemgereden.

De ontvoering was in februari van dit jaar. In een straat in Eindhoven stond een onbeheerde Range Rover, met de achterklep open en ernaast een paar schoenen. De wagen bleek van een man die bekend is in drugsonderzoeken. Hij bleek inderdaad te zijn meegenomen.

Volgens het OM ging het om een ontvoering in het criminele circuit. Het slachtoffer zat geboeid en gewond achterin de wagen van de verdachten. Ook had hij geen schoenen aan. Verder werden in de auto een vuurwapen met munitie, een mes en pepperspray aangetroffen.

‘In het kanaal’

De ontvoerde man is in de auto mishandeld en met een vuurwapen bedreigd, stelt de officier van justitie. ‘Zo werd onder meer gedreigd dat hij in het kanaal zou belanden. Ik reken dit de verdachten zwaar aan.’ Ook is het kostbare Rolexhorloge van de man afgepakt.

In het huis van het slachtoffer werd later acht kilo cocaïne gevonden. De drugs waren enkele honderdduizenden euro’s waard. Tijdens de ontvoering zou er naar de coke zijn gevraagd door de ontvoerders.

Slachtoffer voor de rechter

De twee aangehouden Hagenaren wilden tegenover de rechter niet veel kwijt over de zaak. Volgens de officier van justitie zijn er nog twee personen betrokken geweest bij de ontvoering, maar het is niet duidelijk geworden wie dat waren.

Het ontvoerde slachtoffer wordt ook vervolgd door het OM. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden, omdat hij acht kilo cocaïne in zijn bezit had.